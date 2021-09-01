Каталог крепежа
Диаметр от М6 до М150, длина до 3 метров с любой формой головы, из различных марок стали и титановых сплавов.
Наши услуги
Производство метизов
Наша компания занимается производством и продажей крепежей, метизов. Характерной чертой продукции является высокое качество. Оно обеспечивается проверкой каждой единицы при поступлении в каталог. Отбраковка проводится при выявлении даже незначительных несоответствий.
Сотрудничая с нами, можно на выгодных условиях приобрести следующие разновидности крепежных элементов:
Фундаментные, высокопрочные, жаропрочные, нержавеющие болты.
Полнорезьбовые шпильки.
Латунные гайки.
Шайбы из специализированной стали.
Все делается из прочного материала. При изготовлении крепежа задействуются спец. стали, а именно 09Г2С, 14Х17Н2, 20Х13, 20ХН3А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.
Почему мы
В каталоге нашей компании представлена продукция собственного производства. Мы предлагаем приобрести продукцию типовых размеров или оформить персональный заказ. В последнем случае будут максимально учтены пожелания заказчика.
Реализуемые нами крепежи применяются в таких областях, как приборостроение, строительство, машиностроение, а также изготовление мебельных изделий. Реализуемая продукция отличается в зависимости от формы, резьбового шага, способа соединения.
В ассортименте представлены крепежи, характеризующиеся наличием винтового, болтового или анкерного соединения. Доставка осуществляется прямо со склада, благодаря этому покупателю не требуется долго ждать, пока заказанные изделия привезут издалека.
Чтобы купить фундаментные болты, шпильки, гайки, можно оставить заявку на сайте.