Производство метизов

Наша компания занимается производством и продажей крепежей, метизов. Характерной чертой продукции является высокое качество. Оно обеспечивается проверкой каждой единицы при поступлении в каталог. Отбраковка проводится при выявлении даже незначительных несоответствий.

Сотрудничая с нами, можно на выгодных условиях приобрести следующие разновидности крепежных элементов:

Фундаментные, высокопрочные, жаропрочные, нержавеющие болты.

Полнорезьбовые шпильки.

Латунные гайки.

Шайбы из специализированной стали.

Все делается из прочного материала. При изготовлении крепежа задействуются спец. стали, а именно 09Г2С, 14Х17Н2, 20Х13, 20ХН3А, 30ХГСА, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т.